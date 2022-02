Évreux : les cliniques Bergouignan et Pasteur vont se regrouper sur un même site

La clinique Bergouignan et l’hôpital privé Pasteur vont se regrouper dans le cadre d’un projet médical commun, un projet reposant sur la mutualisation de leurs compétences et équipements sur un seul site situé en centre-ville d’Evreux, celui de Pasteur, et accessible facilement pour ses habitants.



« Le regroupement des deux cliniques va ainsi permettre d’optimiser les parcours patients et de renforcer l’offre de soins sur la ville d’Evreux », soulignent la région Normandie et l’Agence régionale de santé, dans un communiqué commun.