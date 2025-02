Évreux : la Golf roulait trop vite en ville, son conducteur, ivre, est interpellé

Hier soir, mercredi, des policiers du Groupe de sécurité de proximité (GSP), en patrouille dans le quartier de Nétreville à Évreux (Eure), ont intercepté une Volkswagen Golf circulant à vive allure rue Jean-Bart.



À la vue du véhicule de police, le conducteur a brusquement bifurqué rue du Fer à Cheval, s’est arrêté quelques mètres plus loin et a tenté de prendre la fuite à pied. Il a été rapidement rattrapé et interpellé.