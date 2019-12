Evreux : l’adolescent lui arrache les AirPods des mains au moment de la transaction et prend la fuite

Entendue sur les circonstances du vol, la victime explique avoir passé une petite annonce sur internet pour vendre des écouteurs AirPods.



Un peu plus tôt, elle avait donc convenu d’un rendez-vous avec un potentiel acquéreur vers 15 heures sur le parking du magasin de sports Décathlon. Mais au moment de la transaction, le pseudo-acheteur lui a arraché les écouteurs des mains et a pris la fuite en courant.



Le compagnon de la jeune femme a poursuivi le voleur et a pu ainsi le localiser dans un hôtel.



L’adolescent a été placé en garde à vue.