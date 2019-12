Evreux : interpellée au parloir après avoir remis de la drogue à son compagnon détenu

Une jeune femme de 24 ans a été interpellée à la maison d'arrêt d'Evreux (Eure). Alors qu'elle était au parloir, ce samedi 21 décembre vers 11 heures, elle a glissé sous la table un sachet de 7 grammes de résine de cannabis à son compagnon, âgé de 21 ans, actuellement incarcéré. Les surveillants ont remarqué le manège et prévenu la police.



La mise en cause, domiciliée à Bernay, a été emmenée à l'hôtel de police et placée en garde à vue pour remise illicite de stupéfiants. Elle a été laissée libre mais devra répondre ultérieurement à une convocation (par officier judiciaire) en justice.