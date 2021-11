Evreux : il incendie la voiture dérobée la veille par un adolescent de 14 ans sur le parking de Bricorama

Des recherches sont menées dans le secteur. Un groupe de sept individus est repéré puis contrôlé par les forces de l'ordre. Ils sont âgés entre 14 et 23 ans et tous domiciliés à Evreux. Parmi eux, se trouve l'adolescent recherché pour le vol de la voiture. Tous sont conduits à l'hôtel de police pour être entendus.



Les déclarations des uns et des autres permettent de mettre hors de cause cinq d'entre eux et d'établir que celui de 23 ans a mis le feu à la Peugeot 207 dérobée par celui de 14 ans. Le premier s'est vu délivrer une convocation devant le tribunal judiciaire pour le 18 octobre 2022 pour destruction par incendie d'un bien privé. Le second comparaîtra en janvier prochain devant le juge des enfants pour vol de véhicule et défaut de permis.