Evreux : furieux, le passager du véhicule doublé agresse l’autre automobiliste et sa passagère

Trop lentement au goût de l’automobiliste qui suit derrière. Le conducteur, la soixantaine, trépigne à son volant, impatient de pouvoir le dépasser. Finalement, dès que l’occasion se présente, il donne un coup de volant à gauche et accélère.



Le passager du véhicule qui vient d’être dépassé, âgé de 43 ans, n’apprécie guère et ordonne à sa femme qui conduit de rattraper l’« effronté ».



Les deux véhicules stoppent un peu plus loin : furieux, le quadragénaire descend et empoigne le sexagénaire par le col. Il s’en prend également à la passagère, une femme de 34 ans : il la sort brutalement de la voiture et la jette au sol.



L’arrivée de la police met un terme à l’histoire.