Évreux : alcoolisé, il met le feu à trois voitures sur son chemin avant d’être interpellé

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois véhicules ont été incendiés à Évreux (Eure) dans le quartier de La Madeleine.



Les faits se sont échelonnés entre 2h20 et 2h50, d’abord rue Bottolier, puis route de Saint-André et enfin rue de Colmar.



L’auteur présumé de ces incendies, âgé de 34 ans, a été retrouvé un peu plus loin rue Albert-Camus. Il avait en sa possession deux briquets et ses vêtements dégageaient une forte odeur d’essence. L’homme était alcoolisé et tenait des propos incohérents.



Emmené à l’hôtel de police, il a été dépisté avec un taux de 1,38 g dans le sang, ce qui lui a valu d’être placé en dégrisement avant de pouvoir être auditionné pour « dégradations volontaires par incendie ».



Sa garde à vue n’avait toujours pas été levée ce lundi en fin d’après-midi.