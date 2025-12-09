Connectez-vous S'inscrire

Eure : une maison en cours de rénovation s'embrase dans la nuit à Heudebouville


Une maison en rénovation a été détruite par un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi à Heudebouville, sans faire de victime.



Mardi 9 Décembre 2025 - 13:32


Illustration Depositphoto
Illustration Depositphoto
La maison était entièrement embrasée lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés. Un incendie, particulièrement violent, a détruit une habitation de 50 m²  en cours de rénovation et située en bordure de la rue de Venables à Heudebouville (Eure).

Les secours ont été alertés, dans la nuit de ce lundi à mardi matin peu avant 2 heures. Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Le sinistre a mobilisé treize sapeurs-pompiers jusqu'aux alentours de 5h30 ce matin. 

L’habitation était inoccupée au moment des faits et aucune victime n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’origine du départ de feu.





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Heudebouville, incendie, pompiers





