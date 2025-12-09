Eure : une maison en cours de rénovation s'embrase dans la nuit à Heudebouville

La maison était entièrement embrasée lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés. Un incendie, particulièrement violent, a détruit une habitation de 50 m² en cours de rénovation et située en bordure de la rue de Venables à Heudebouville (Eure).
Les secours ont été alertés, dans la nuit de ce lundi à mardi matin peu avant 2 heures. Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Le sinistre a mobilisé treize sapeurs-pompiers jusqu'aux alentours de 5h30 ce matin.
L’habitation était inoccupée au moment des faits et aucune victime n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier l’origine du départ de feu.
