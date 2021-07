Eure : un garage prend feu, deux personnes légèrement blessées à Puchay et hospitalisées à Gisors

Deux personnes ont été légèrement blessées dans un incendie à Puchay, dans l’Eure. Le feu s’est déclaré, lundi 26 juillet vers 22h30, au niveau d’un garage de particulier, rue de Goupillières. Il s’est propagé à un véhicule garé à proximité.



Les sapeurs-pompiers ont mis en œuvre deux lances pour éteindre le sinistre et refroidir une bouteille de gaz butane sortie à temps du brasier.



Une femme de 48 ans et un homme de 20 ans ont été pris en charge par les secours et transportés, en urgence relative, à l’hôpital de Gisors.



L’intervention a mobilisé dix-huit sapeurs-pompiers jusqu’à 1h40.