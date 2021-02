Eure : sa voiture fait des tonneaux sur la N154 à Irreville, le conducteur blessé grièvement

Un homme de 32 ans a été blessé dans un accident de la circulation ce vendredi 5 février vers 15h30, sur une route de l’Eure.



Le véhicule circulait sur la N154, dans le sens Évreux - A13, lorsque pour une cause ignorée, à hauteur d’Irreville, son conducteur en a perdu le contrôle et s’est retrouvé incarcéré dans l’habitacle après plusieurs tonneaux.



Pris en charge par les sapeurs-pompiers, l’automobiliste a été diagnostiqué en urgence absolue (blessé grave) par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Il a été transporté, médicalisé, vers l’hôpital d’Évreux.