Eure : le corps sans vie d'un homme de 82 ans, entièrement nu, découvert dans une propriété voisine de la sienne

La décision est alors prise de placer la maison sous scellés pour la nuit. Les investigations reprennent le lendemain matin. Les militaires de Bernay et de Broglie procèdent à une enquête de voisinage, tandis que les gendarmes spécialisés de la cellule d'identification criminelle (CIC) d'Evreux examinent à la loupe l'intérieur de la maison à la recherche d'indices et d'empreintes.



Le corps sans vie de l'octogénaire est enfin découvert dans la matinée à une cinquantaine de mètres de son domicile, dans une propriété voisine. La victime est entièrement dénudée.



Une enquête a été ouverte, afin de déterminer les causes de la mort et à quand elle remonte. Un examen de corps est prévu dans les prochaines heures par un médecin légiste.