Eure : l’auteur d’une série de méfaits se retrouve en prison après un passage en psychiatrie

Le 19 avril, vers 5 heures du matin, le mis en cause s’introduit sans effraction dans la maison d’une personne âgée de 83 ans à Bernay. Il se dirige vers la chambre, réveille l’octogénaire et lui dit avoir besoin d’argent. Il prend 20€ et s’en va.



Il récidive un peu plus loin. Là, il déclare à un homme de 68 ans avoir besoin de recharger son téléphone portable. Dans la demeure, il profite d’un moment d’inattention du sexagénaire pour lui voler les clés de sa voiture. Le jeune s’enfuit cette fois avec le véhicule.



Plus tard, la voiture volée est signalée à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), où elle vient de percuter par l’arrière un véhicule, puis prend la fuite. La voiture en cause est une nouvelle fois signalée mais a Thuit-Anger cette fois. Son conducteur en a perdu le contrôle et a fini sa course dans un lampadaire. Le véhicule étant inutilisable, il l’abandonne sur place et s’en va à pied.