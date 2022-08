Eure. Un camion transportant 30 tonnes de blé se couche sur le bas-côté de la RN 154

Un camion transportant 30 tonnes de blé s'est couché dans le fossé sur la RN 154, à hauteur de Prey (Eure). L'accident, qui n'a pas fait de blessé, s'est produit ce mercredi matin vers 6h30, en direction d'Evreux.



Une déviation par la Départementale 6154 a été mise en place à partir de l'échangeur de Chavigny-Bailleul. La bretelle d'accès à la RN 154 de Grossoeuvre en direction d'Evreux a été fermée.



Les opérations de relevage du poids-lourd et de nettoyage de la chaussée devraient durer une partie de la journée.



Les gendarmes de la brigade motorisée d'Evreux et ceux de la communauté de brigades de Pacy-sur-Eure sont chargés de la régulation du trafic et de déterminer les circonstances de l'accident dont l'origine est pour le l'heure ignorée.