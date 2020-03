En période de confinement, la police traque aussi les excès de vitesse

Avec le confinement, les routes sont quasiment désertes : pas de ralentissements, pas d'embouteillages... Les automobilistes, ceux autorisés à circuler pour aller et revenir de leur travail, ont tendance toutefois selon les constatations de la police à appuyer un peu plus sur le champignon. Et donc, à enfreindre les règles du code de la route. A condition naturellement de ne pas se faire « pincer » par les forces de l'ordre.



Des forces de l'ordre sont d'autant plus attentives que leur mission en ce moment est de veiller au respect du confinement et des mesures qui l'accompagnent.