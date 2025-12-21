Connectez-vous S'inscrire

Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes


Un violent incendie a ravagé une salle de jeux de l’école maternelle Mont-le-Comte, au Havre, dans la soirée d'hier. Le feu, rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers, n’a pas fait de blessé mais laisse une partie de l’établissement inutilisable.



Dimanche 21 Décembre 2025 - 08:40


Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du départ de feu dans l'école maternelle Mont-le-Comte - Ilustration Google Maps
Le sinistre a mobilisé d’importants moyens de secours ce samedi soir à l’école maternelle Mont-le-Comte, située dans le quartier de Caucriauville au Havre (Seine-Maritime). Peu après 21h30, un incendie s’est déclaré dans une salle de jeux d’environ 200 m², entièrement détruite par les flammes.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu était bien établi dans cette partie du bâtiment. Une lance a été déployée afin de maîtriser  les flammes et d’éviter toute propagation au reste de l’école. Le feu a finalement été contenu dans la seule salle sinistrée.

La rentrée scolaire compromise ?

Quinze sapeurs-pompiers, avec quatre engins, ont été engagés. Aucun blessé n’est à déplorer. La directrice de l’établissement s’est rendue sur place dans la soirée afin d’évaluer la situation et d’anticiper les conditions de reprise de l’activité scolaire.

À ce stade, l’accès à l’établissement et les modalités de fonctionnement à la rentrée ne sont pas encore arrêtés. Des précisions doivent être communiquées dans les prochains jours par la direction de l’école, en lien avec les services de la ville du Havre.

Dans l'immédiat, une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir l'origine du départ de feu.
 





