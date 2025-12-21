Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du départ de feu dans l'école maternelle Mont-le-Comte - Ilustration Google Maps
Le sinistre a mobilisé d’importants moyens de secours ce samedi soir à l’école maternelle Mont-le-Comte, située dans le quartier de Caucriauville au Havre (Seine-Maritime). Peu après 21h30, un incendie s’est déclaré dans une salle de jeux d’environ 200 m², entièrement détruite par les flammes.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu était bien établi dans cette partie du bâtiment. Une lance a été déployée afin de maîtriser les flammes et d’éviter toute propagation au reste de l’école. Le feu a finalement été contenu dans la seule salle sinistrée.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu était bien établi dans cette partie du bâtiment. Une lance a été déployée afin de maîtriser les flammes et d’éviter toute propagation au reste de l’école. Le feu a finalement été contenu dans la seule salle sinistrée.
La rentrée scolaire compromise ?
Quinze sapeurs-pompiers, avec quatre engins, ont été engagés. Aucun blessé n’est à déplorer. La directrice de l’établissement s’est rendue sur place dans la soirée afin d’évaluer la situation et d’anticiper les conditions de reprise de l’activité scolaire.
À ce stade, l’accès à l’établissement et les modalités de fonctionnement à la rentrée ne sont pas encore arrêtés. Des précisions doivent être communiquées dans les prochains jours par la direction de l’école, en lien avec les services de la ville du Havre.
Dans l'immédiat, une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir l'origine du départ de feu.
À ce stade, l’accès à l’établissement et les modalités de fonctionnement à la rentrée ne sont pas encore arrêtés. Des précisions doivent être communiquées dans les prochains jours par la direction de l’école, en lien avec les services de la ville du Havre.
Dans l'immédiat, une enquête a été ouverte par les services de police afin d'établir l'origine du départ de feu.
Les autres infos du jour
-
Fermeture confirmée pour le So Club à Rouen : le juge des référés valide la décision du préfet
-
Un passager du ferry Mont Saint Michel, victime d’un malaise, évacué par hélicoptère au large du Havre
-
Déserts médicaux : l’Eure sort le chéquier pour attirer les jeunes médecins
-
Carambolage sur l’A13 près d’Incarville (Eure) : quatre blessés légers et 21 pompiers mobilisés