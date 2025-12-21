Ecole maternelle Mont-le-Comte au Havre : une salle de jeux détruite par les flammes

Un violent incendie a ravagé une salle de jeux de l’école maternelle Mont-le-Comte, au Havre, dans la soirée d'hier. Le feu, rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers, n’a pas fait de blessé mais laisse une partie de l’établissement inutilisable.