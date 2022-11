Du gasoil sur la chaussée après un accident sur la RN31 à Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen

Un accrochage entre un poids lourd transportant des produits agricoles et une voiture s’est produit ce mercredi matin sur la RN31 (route de Gournay) dans le secteur de Saint-Jacques-sur-Darnetal (Seine-Maritime).



Le conducteur de la voiture n’était plus sur les lieux a l’arrivée des secours. Le conducteur du poids-lourd est indemne.



Dans le choc, le réservoir du camion a été endommagé provoquant une fuite de gasoil sur la chaussée. Le lieu de l'accident a été sécurisé par vingt-deux sapeurs-pompiers avec cinq engins. La circulation sur cet axe fréquenté qui relie Rouen et Gournay-en-Bray a été perturbée le temps de l'intervention des secours et du nettoyage de la route.