Drones et hélicoptère autorisés pour surveiller le littoral de la Seine-Maritime face à la pression migratoire

La préfecture de la Seine-Maritime a validé une demande du groupement de gendarmerie départementale autorisant l’usage de moyens aériens pour surveiller les zones sensibles du littoral. Cette décision, notifiée le 30 avril 2025, repose sur les dispositions du Code de la sécurité intérieure, qui permettent l’usage de caméras embarquées notamment sur des drones et hélicoptère dans le cadre de la surveillance des frontières et du secours aux personnes.



L’autorisation couvre une période de deux mois, du 4 mai au 4 juillet prochain. Elle encadre l’utilisation de deux drones et d’un hélicoptère, équipés de caméras classiques et thermiques, dans les secteurs identifiés comme particulièrement propices aux tentatives de franchissement irrégulier vers le Royaume-Uni.