Rouen : cinq immeubles des années 60 démolis pour laisser place à un nouveau quartier

Spécialiste reconnu des projets de transformation urbaine, Lhotellier 3D Solutions met à profit ses compétences croisées en dépollution, désamiantage et déconstruction. Avec plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise se positionne comme un acteur clé de la transition écologique et urbaine dans les territoires normands.



« Grâce à une connaissance fine du terrain et aux synergies entre nos métiers, nous proposons à nos partenaires des solutions sur mesure et respectueuses des enjeux environnementaux », souligne Julien Alix, directeur général délégué Métiers Industries & Ressources chez Lhotellier.