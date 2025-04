Seine-Maritime : 50 migrants interceptés alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la mer près de Dieppe

Craignant un second départ, les autorités ont aussitôt déployé un dispositif de surveillance terrestre et maritime, sous la double autorité du préfet de la Seine-Maritime et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.



Sapeurs-pompiers spécialisés, hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet, moyens nautiques de la SNSM de Dieppe, gendarmerie maritime, sémaphores de Dieppe et d’Ault : d’importants moyens ont été mobilisés, coordonnés par le Cross Gris-Nez.



Faute de détection de nouveaux départs, le dispositif a été levé dans la matinée.