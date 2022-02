Deux cas de grippe aviaire détectés en Seine-Maritime : les volailles ont été abattues

Des mesures ont été prises afin de prévenir tout risque de contagion du virus H5N1. Les deux foyers ont été "dépeuplés" autrement dit les volailles ont été abattues entre hier et aujourd'hui. « Les exploitations ont été nettoyées et désinfectées sans délai », précise la préfecture.



Des zones réglementées sont établies par arrêtés préfectoraux autour de ces exploitations dans un rayon de dix kilomètres (62 communes sont concernées). Des mesures renforcées de surveillance, de biosécurité et de limitation des mouvements d’oiseaux sensibles s’appliquent dans ces zones. Des contrôles ont été mis en place et les services vétérinaires poursuivent l’enquête épidémiologique pour déterminer l’origine de la contamination.