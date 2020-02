Deux blessés graves dans un accident de la route à La Madeleine de Nonancourt (Eure)

Un accident de la circulation a fait deux blessés graves et un blessé léger en début de soirée de ce jeudi 6 février à la Madeleine de Nonancourt (Eure).



Deux véhicules se sont percutés sur la route départementale 59, dans des circonstances indéterminées. Il était 19h50 quand les sapeurs-pompiers ont été alertés. Sur place, ils ont pris en charge trois blessés, dont deux dans un état grave qui ont été médicalisés par le SMUR.



Il s’agit d’une femme de 21 ans et d’un homme de 23 ans. Ils ont été transportés, l’un à l’hôpital Pompidou à Paris XVe, l’autre au centre hospitalier de Dreux (Eure et Loir).



La troisième victime, une femme d’une trentaine d’années, a été transportée en urgence relative vers l’hôpital de Dreux.



L’intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers, deux SMUR et la gendarmerie.