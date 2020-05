Déconfinement : vingt plages de la Seine-Maritime autorisées à rouvrir, sous certaines conditions

Le principe est celui d’une fréquentation individuelle de la plage pour des activités dynamiques, ce qui exclut toute activité statique, bronzage, pique-nique, sports collectifs...



La consommation d’alcool et les ventes ambulantes sont également interdites.

Par ailleurs, le rassemblement de plus de 10 personnes est interdit.

Une autorisation qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du déconfinement progressif qui a débuté le 11 mai, et qui permet l'accès aux plages et aux activités nautiques et de plaisance « sous réserve de mise en place de conditions strictes d'accès et de contrôle du respect des mesures barrière et de distanciation », précise la préfecture.Les conditions d’accès aux plages seront fixées par arrêté municipal pour chacune des communes concernées dans la limite d’horaires comprise entre 6 heures et 19 heures.Le contrôle des dispositions des arrêtés municipaux sera régulier, les plages pouvant être fermées s’il apparaît que les arrêtés ne sont pas respectés, préviennent les autorités préfectorales.