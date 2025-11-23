De Saint-Michel à la ferme de Navarre : la transhumance revient à Évreux du 25 au 28 novembre

Le parcours de la transhumance 2025 s’apprête à animer les rues d’Évreux. Pendant quatre jours, le public pourra suivre le déplacement du troupeau depuis Val-Iton jusqu’à la ferme de Navarre, avec des haltes, des soirées-étapes et de nombreuses animations gratuites destinées aux familles, aux scolaires et aux associations locales.
Un itinéraire en quatre étapes
Étape 1 – mardi 25 novembre
Départ du Val-Iton à 13h30. Arrivée prévue au jardin de l’évêché vers 14h.
• Animations de 9h à 12h et 13h à 17h autour des écoles Saint-Michel et Rechourel, crèche et collège.
• Présentation en centre-ville de 14h à 17h.
Étape 2 – mercredi 26 novembre
Journée aux jardins de l’Evêché, rue Charles-Corbeau, en présence du maire Guy Lefrand, présent à partir de 13h45
• Animations de 9h à 12h puis 13h à 17h : familles, associations et accueils de loisirs.
Étape 3 – jeudi 27 novembre
Départ des jardins de l’Evêché à 13h30, arrivée à l’EHPAD Azémia à 14h.
• Animations de 9h à 12h : écoles, crèche, associations et accueils de loisirs.
• Animations de 14h à 17h : rencontre avec les résidents de l’EHPAD, écoles de Navarre.
Étape 4 – vendredi 28 novembre
Départ de l’EHPAD Azémia à 13h45. Passage rue Francis-Lopez (arrivée 14h, départ 15h45). Arrivée finale à la ferme de Navarre à 16h.
• Animations de 9h à 12h : école de Navarre et EHPAD.
• Présentation de 14h à 15h45 : école de Navarre, collège.
⸻
À savoir
Départ du Val-Iton à 13h30. Arrivée prévue au jardin de l’évêché vers 14h.
• Animations de 9h à 12h et 13h à 17h autour des écoles Saint-Michel et Rechourel, crèche et collège.
• Présentation en centre-ville de 14h à 17h.
Étape 2 – mercredi 26 novembre
Journée aux jardins de l’Evêché, rue Charles-Corbeau, en présence du maire Guy Lefrand, présent à partir de 13h45
• Animations de 9h à 12h puis 13h à 17h : familles, associations et accueils de loisirs.
Étape 3 – jeudi 27 novembre
Départ des jardins de l’Evêché à 13h30, arrivée à l’EHPAD Azémia à 14h.
• Animations de 9h à 12h : écoles, crèche, associations et accueils de loisirs.
• Animations de 14h à 17h : rencontre avec les résidents de l’EHPAD, écoles de Navarre.
Étape 4 – vendredi 28 novembre
Départ de l’EHPAD Azémia à 13h45. Passage rue Francis-Lopez (arrivée 14h, départ 15h45). Arrivée finale à la ferme de Navarre à 16h.
• Animations de 9h à 12h : école de Navarre et EHPAD.
• Présentation de 14h à 15h45 : école de Navarre, collège.
⸻
À savoir
- Les horaires peuvent varier en fonction de la progression du troupeau. Toutes les informations détaillées sont disponibles sur le site de la Ville : evreux.fr.
Les autres infos du jour
-
Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre
-
Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime
-
Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne
-
Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime