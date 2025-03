Passage à l’heure d’été : on avancera nos horloges dans la nuit du 29 au 30 mars

Depuis plusieurs années, le changement d’heure fait débat. Ses détracteurs mettent en avant des effets négatifs sur la santé, notamment des troubles du sommeil et une augmentation des risques d’accidents de la route lors des jours suivant le passage à l’heure d’été. Certains experts contestent également les économies d’énergie réalisées, qui seraient de plus en plus marginales avec l’évolution des modes de consommation énergétique.



En 2019, le Parlement européen avait voté la suppression du changement d’heure saisonnier, laissant à chaque État le choix de rester en permanence à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19 et des difficultés à harmoniser cette réforme entre pays européens, le projet a été mis en suspens.