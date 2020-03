Coronavirus : un centre d'hébergement ouvre dans l'Eure pour les SDF malades

« Il pourra accueillir au maximum 15 personnes isolées et 4 familles. Ces dernières seront prises en charge 24 heures sur 24 par l’association YSOS composée de professionnels de l’hébergement et de la prise en charge des publics en situation de précarité. Une prise en charge infirmière et médicale est assurée par le centre hospitalier d’Évreux au travers d’une équipe mobile sanitaire de deux personnes ».

Dans quelles conditions fonctionnera ce centre ?Les personnes accueillies intégreront le centre sur décision médicale et resteront confinés dans leurs chambres. Ils réintégreront leur foyer d’origine une fois guéris. La Croix rouge assurera les transports.« D’une durée temporaire, cet établissement spécialisé, précisent encore les autorités préfectorales, a pour objectif de préserver la population contre le risque de contamination et de protéger les personnes les plus vulnérables en leur offrant des conditions de prise en charge adaptées chaque fois que le confinement sur leur lieu de vie n’est pas possible ».