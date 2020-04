Coronavirus : le nombre des hospitalisations et décès toujours en progression en Normandie

Le bilan fait état également du décès, depuis hier mardi, de sept personnes porteuses du coronavirus Covid-19 : 1 dans le Calvados, 2 dans l’Orne et 4 en Seine-Maritime. Depuis le début de l’épidémie, le nombre total de décès est désormais de 69 en Normandie : 38 en Seine-Maritime, 8 dans l'Eure, 5 dans l'Orne, 8 dans le Calvados et 10 dans la Manche.



Au cours de la journée du mardi 31 mars, 82 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés dans les services d’urgences hospitalières de la région et 50 consultations pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par SOS Médecins en Normandie.