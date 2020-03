Coronavirus : deux grandes manifestations reportées en Seine-Maritime

L’épidémie du Covid19 contraint le Département de la Seine-Maritime à reporter la randonnée nocturne prévue le samedi 21 mars à Brémontier-Merval, rassemblant plus de 4800 randonneurs, et les Semaines de la jeunesse et de l’éducation qui devaient se dérouler du 21 mars au 9 avril prochain, accueillant plus de 1500 collégiens.



« Cette décision vise à appliquer les consignes préfectorales et les mesures de précaution permettant de limiter la propagation du virus », indique le Département dans un communiquer.



Ces deux événements feront l’objet d’une prochaine communication quant aux nouvelles dates choisies.



Le ministre de la Santé a décidé d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’à nouvel ordre.