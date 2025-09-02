Connectez-vous S'inscrire




Contrôle routier à Rouen : le conducteur était ivre et en possession de résine de cannabis


Dans la nuit du 2 septembre, les policiers de Rouen ont intercepté un conducteur ivre sur l’avenue Jean-Rondeau. L’homme détenait également de la résine de cannabis et des cigarettes artisanales.



Mardi 2 Septembre 2025 - 11:40



Contrôle routier de la police - Illustration DGPN
Il est autour de 4 heures ce matin du 2 septembre, lorsque les policiers mettent en place un contrôle routier sur l’avenue Jean-Rondeaux à Rouen. Ils repèrent un véhicule venant du pont Guillaume-le-Conquérant zigzaguant sur la chaussée et changeant de voie à plusieurs reprises.

À l’arrêt, l’automobiliste, âgé de 37 ans, est soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui se révèle positif. Mais ce n’est pas tout : à ses pieds, les policiers découvrent un morceau de résine de cannabis brunâtre et deux cigarettes roulées de manière artisanale.

Des aveux spontanés

L’homme reconnaît spontanément que la drogue lui appartient et qu’il en a consommé dans la soirée. Il admet également la consommation d’alcool.

Conduit au commissariat, l’éthylotest confirme un taux de 0,68 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de trois fois la limite légale. L’individu a été placé en garde à vue pour conduite en état alcoolique et détention de stupéfiants.
 




