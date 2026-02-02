Connectez-vous S'inscrire
Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine


Publié le Lundi 2 Février 2026 à 11:30

Un adolescent de 16 ans a été interpellé à la gare de Vaux-sur-Seine après avoir bousculé plusieurs agents de la sûreté ferroviaire, qui ont porté plainte.



Les faits ont eu lieu aux abords de la gare de Vaux-sur-Seine - illustration
Un mineur de 16 ans a été maîtrisé puis remis aux policiers après un incident survenu avenue de la Gare, à proximité du pôle ferroviaire de Vaux-sur-Seine (Yvelines). Les agents de la sûreté ferroviaire avaient sollicité l’appui d’une patrouille après avoir été bousculés par l’adolescent, interpellé pour rébellion et violences.

Les agents SNCF portent plainte

L’intervention s’est déroulée alors que le jeune perturbait le service et refusait de se conformer aux injonctions. Selon les premiers éléments, plusieurs agents auraient été bousculés avant que le mineur ne soit maîtrisé puis conduit au commissariat de police pour vérifications.

Les agents de la SNCF visés par les violences ont déposé plainte. L’enquête devra préciser le déroulé exact des faits.
 



