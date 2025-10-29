Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi

Ce vendredi marque à la fois la fin des congés pour de nombreux Français et Belges… et le début des vacances pour les Luxembourgeois. Résultat : un cocktail propice aux bouchons, notamment en début d'après-midi jusqu'au soir.



Dans le sens des départs , les axes les plus touchés seront vers le nord-est : A1, A2, A31 et vers la Méditerranée : A7, A8, A50, A51



Côté retours, les bouchons sont également attendus dès la fin de matinée : depuis les frontières du nord-est (A1, A2, A25), depuis la côte atlantique (RN165, A63) et enfin depuis la Méditerranée (A7, A9, A75).



En Île-de-France, la situation risque de se dégrader dès le milieu d’après-midi à cause du croisement entre départs, retours et trajets domicile-travail.