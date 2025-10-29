Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi

Ce vendredi marque à la fois la fin des congés pour de nombreux Français et Belges… et le début des vacances pour les Luxembourgeois. Résultat : un cocktail propice aux bouchons, notamment en début d'après-midi jusqu'au soir.
Dans le sens des départs, les axes les plus touchés seront vers le nord-est : A1, A2, A31 et vers la Méditerranée : A7, A8, A50, A51
Côté retours, les bouchons sont également attendus dès la fin de matinée : depuis les frontières du nord-est (A1, A2, A25), depuis la côte atlantique (RN165, A63) et enfin depuis la Méditerranée (A7, A9, A75).
En Île-de-France, la situation risque de se dégrader dès le milieu d’après-midi à cause du croisement entre départs, retours et trajets domicile-travail.
Samedi et dimanche plus calmes, sauf en Île-de-France
Samedi 1er novembre, jour de la Toussaint, la circulation sera globalement fluide à l’échelle nationale. En revanche, des ralentissements sont attendus en Île-de-France, surtout sur l’A10 à partir du milieu d’après-midi.
Dimanche 2 novembre, le trafic retour s’intensifiera dès le début d’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10 ainsi que sur l'A13 où des ralentissements probables sont attendus de 14h à 20h
Les prévisions de circulation de Bison Futé
Dans le sens des départs :
Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)
Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national)
Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national)
Dans le sens des retours :
Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)
Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)
Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)
