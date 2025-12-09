Connectez-vous S'inscrire

Cinq personnes incommodées par les fumées dans l’incendie d’un pavillon à Marbeuf (Eure)


Une famille a été incommodée par les fumées lors d’un incendie survenu hier soir dans le sous-sol d’un pavillon à Marbeuf, près du Neubourg (Eure). Une femme et quatre enfants ont été coinduits en observation à l'hôpital.



Mardi 9 Décembre 2025 - 09:06


Le feu a été éteint à l'aide d'une lance - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés hier lundi, dans la soirée, à Marbeuf, une commune proche du Neubourg. A l’origine de cette intervention, un incendie dans le sous d’un pavillon de 100 m2 situé rue des Épis.

Les secours ont dénombré sept victimes, toutes incommodées par les fumées. Cinq d’entre elles, une femme de 45 ans et trois garçons de 11, 13 et 14 ans, ont dû être transportés pour examens vers le centre hospitalier Jean-Louis Debré à Évreux. Un homme de 45 ans et un adolescent de 17 ans, indemnes, ont été laissés sur place.

Le pavillon préservé

L’action des 22 sapeurs-pompiers engagés et les moyens déployés, dont une lance à incendie, ont permis de préserver l’habitation. Les opérations d’extinction, de prise en charge des occupants et de déblaiement ont débuté vers 22h30 et se sont terminées peu après 1h30 du matin.

Le maire de la commune est venu sur les lieux ainsi que la gendarmerie et une équipe d’Enedis.





