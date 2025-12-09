Cinq personnes incommodées par les fumées dans l’incendie d’un pavillon à Marbeuf (Eure)

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés hier lundi, dans la soirée, à Marbeuf, une commune proche du Neubourg. A l’origine de cette intervention, un incendie dans le sous d’un pavillon de 100 m2 situé rue des Épis.



Les secours ont dénombré sept victimes, toutes incommodées par les fumées. Cinq d’entre elles, une femme de 45 ans et trois garçons de 11, 13 et 14 ans, ont dû être transportés pour examens vers le centre hospitalier Jean-Louis Debré à Évreux. Un homme de 45 ans et un adolescent de 17 ans, indemnes, ont été laissés sur place.