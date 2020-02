Cinq blessés légers dans un accident de la route à Bourneville, dans l'Eure

Un accident de la circulation s'est produit sur la route départementale 139 dans la nuit de ce dimanche 9 février, vers 2h30, au niveau de la commune de Bourneville-Sainte-Croix, au nord-est de Pont-Audemer dans l'Eure.



Les cinq occupants du véhicule seul en cause, ont été blessés et pris en charge par les sapeurs-pompiers. Tous blessés légèrement, ils ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Maritime). Les victimes sont trois hommes de 34, 35 et 37 ans, une femme de 34 ans et une fillette de 9 ans.



D'après les premières constatations, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inexpliquée à ce stade de l'enquête.