Victor Dermo en dédicace à la FNAC de Rouen et Caen pour son premier manga “Diamond Little Boy”

À travers ce manga, Victor Dermo aborde sans tabou la réalité des quartiers populaires, l’attrait du crime et les difficultés à s’en extraire.



Lui-même a connu une adolescence chaotique : après avoir quitté l’école en troisième, il sombre dans les petits trafics puis frôle le crime organisé. Sa minorité lui évite la prison et marque le début d’un nouveau chemin, celui de la création.



Publié simultanément en France et au Japon, Diamond Little Boy s’inscrit dans la tradition du manga autobiographique, offrant une plongée rare dans la jeunesse caennaise, entre ombre et lumière. Le public pourra échanger avec l’auteur, découvrir son univers graphique, et faire dédicacer leur exemplaire.



Événement gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.



Infos pratiques :

• FNAC Rouen – Samedi 20 septembre 2025, 15h00

• FNAC Caen – Samedi 27 septembre 2025, 15h00.

