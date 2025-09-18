Connectez-vous S'inscrire




Victor Dermo en dédicace à la FNAC de Rouen et Caen pour son premier manga “Diamond Little Boy”


L’auteur-illustrateur originaire de Caen, Victor Dermo, viendra rencontrer ses lecteurs et dédicacer le tome 1 de « Diamond Little Boy » à la FNAC de Rouen ce samedi 20 septembre. Un manga inspiré de sa propre adolescence dans les quartiers caennais, déjà salué pour sa sincérité et son réalisme.



Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:24



Victor Dermo - photo fournie par la Fnac
Victor Dermo - photo fournie par la Fnac
Victor Dermo, jeune mangaka caennais, présentera et signera le premier tome de sa série furyô « Diamond Little Boy », parue en juin 2025 chez Vega. Un manga qui bouscule les codes, puisant dans l’expérience personnelle de son auteur.

Dans Diamond Little Boy, Victor met en scène son alter ego et revisite sa propre jeunesse au cœur d’une cité de Caen, dans les années 2000. L’histoire retrace le parcours d’un adolescent en quête de reconnaissance, pris dans l’engrenage de la délinquance et confronté à de nombreux drames personnels.

Une adolescence chaotique

À travers ce manga, Victor Dermo aborde sans tabou la réalité des quartiers populaires, l’attrait du crime et les difficultés à s’en extraire.

Lui-même a connu une adolescence chaotique : après avoir quitté l’école en troisième, il sombre dans les petits trafics puis frôle le crime organisé. Sa minorité lui évite la prison et marque le début d’un nouveau chemin, celui de la création.

Publié simultanément en France et au Japon, Diamond Little Boy s’inscrit dans la tradition du manga autobiographique, offrant une plongée rare dans la jeunesse caennaise, entre ombre et lumière. Le public pourra échanger avec l’auteur, découvrir son univers graphique, et faire dédicacer leur exemplaire.

Événement gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.



Infos pratiques :
    •    FNAC Rouen – Samedi 20 septembre 2025, 15h00
    •    FNAC Caen – Samedi 27 septembre 2025, 15h00.
 




Mots clés : dédicace, Fnac, manga, Rouen, Seine-Maritime




