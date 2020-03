Blessé dans l’incendie de sa maison à Elbeuf, un homme transporté médicalisé à l’hôpital

Un homme d’une quarantaine d’années a été transporté, médicalisé, ce dimanche matin aux urgences de l’hôpital des Feugrais près d’Elbeuf (Seine-Maritime).



Les secours n’ont pas été en mesure de préciser la nature et la gravité de ses blessures. On sait seulement, avec certitude, que la victime a été extraite de sa maison en feu par les sapeurs-pompiers.



L’incendie, dont l’origine est inconnue, s’est déclaré ce matin vers 8h30 dans une des habitations disposées en bande, rue Pierre Renaudel, à Elbeuf.



Le feu, éteint au moyen d’une lance, à nécessité l’intervention de quinze sapeurs-pompiers et de quatre engins.