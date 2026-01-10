La prudence s’impose pour les pêcheurs à pied et les randonneurs en bordure du littoral - illustration
La préfecture maritime met en garde contre un épisode de « vent frais à grand vent » attendu du dimanche 11 janvier dans l’après-midi au lundi 12 janvier 2026 dans l’après-midi inclus sur la façade maritime Manche – mer du Nord.
Selon les prévisions, les vents souffleront d’abord du secteur sud, atteignant une force 7 à 8 sur l’échelle de Beaufort, avant de s’orienter sud-ouest, avec une intensité de force 6 à 7 dans la nuit de dimanche à lundi. La mer sera agitée à forte, rendant les conditions en mer potentiellement dangereuses pour les activités nautiques et la navigation de plaisance.
Recommandations de prudence
Les autorités maritimes déconseillent toute sortie imprudente en mer ou sur le littoral pendant cet épisode.
Elles rappellent plusieurs règles essentielles de sécurité :
• Vérifier la météo et les marées avant toute sortie, et se renseigner sur leurs implications concrètes.
• Ne pas partir seul et informer un proche du lieu et des horaires prévus.
• Garder un moyen de communication disponible et protégé, pour alerter les secours au 196 ou sur le canal VHF 16.
• Rester proche d’un point de repli et conserver un repère visuel, car la montée des eaux peut rapidement modifier le paysage.
• Privilégier les zones surveillées et respecter toutes les interdictions de baignade, de navigation ou d’activités nautiques.
La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance, rappelant que chaque hiver, des accidents surviennent par méconnaissance ou par imprudence sur le littoral.
