Les autorités maritimes déconseillent toute sortie imprudente en mer ou sur le littoral pendant cet épisode.

Elles rappellent plusieurs règles essentielles de sécurité :

• Vérifier la météo et les marées avant toute sortie, et se renseigner sur leurs implications concrètes.

• Ne pas partir seul et informer un proche du lieu et des horaires prévus.

• Garder un moyen de communication disponible et protégé, pour alerter les secours au 196 ou sur le canal VHF 16.

• Rester proche d’un point de repli et conserver un repère visuel, car la montée des eaux peut rapidement modifier le paysage.

• Privilégier les zones surveillées et respecter toutes les interdictions de baignade, de navigation ou d’activités nautiques.

La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance, rappelant que chaque hiver, des accidents surviennent par méconnaissance ou par imprudence sur le littoral.