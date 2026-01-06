Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

L'homme, victime d'un accident de buggy, a été découvert par un chasseur au milieu de ce bois à un kilomètre de la D16 - illustration Google Maps
Lundi peu avant 11 heures, les sapeurs pompiers sont alertés par un chasseur qui vient de découvrir, à proximité d'un buggy accidenté, un homme blessé et inanimé au milieu d'un bois, situé sur la commune de Saint-denis-le-Ferment, dans l'Eure.
Les secours se rendent rapidement sur les lieux pour aller porter assistance à la victime, âgée de 50 ans. L'accident dont l'origine serait une perte de contrôle s'est produit dans un massif boisé localisé en bordure de la départementale 616. Les sapeurs-pompiers ont dû solliciter l'intervention de deux engins tout-terrain en raison de l'endroit difficilement accessible à 1 km de la route et des conditions météorooligique défavorables.
Pas d'hélicoptère disponible
Le quinquagénaire, ramené jusqu'à la route où attendait un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe du SMUR de Gisors, a été pris en charge et conduit en urgence absolue vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). En raison de l'état jugé inquiétant de la victime, un hélicoptère a été sollicité, mais aucun appareil n'étant disponible à ce moment-là, elle a dû être transportée par la route.
Sans la présence sur les lieux et l'intervention de ce chasseur, dont l'attention a été attiré par un bruit d'accident, le quinquagénaire aurait pu succomber à une hypothermie en raison de la température particulièrement basse ce matin-là, relate un officier des sapeurs-pompiers. Une intervention déterminante, saluée par les secours.
