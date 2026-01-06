Connectez-vous S'inscrire

Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois


Découvert par un chasseur, inanimé au cœur d’un massif boisé de Saint-Denis-le-Ferment, près de Gisors, un quinquagénaire a été pris en charge en urgence absolue par les secours et transporté vers le CHU de Rouen.



Mardi 6 Janvier 2026 - 08:25


L'homme, victime d'un accident de buggy, a été découvert par un chasseur au milieu de ce bois à un kilomètre de la D16 - illustration Google Maps
L'homme, victime d'un accident de buggy, a été découvert par un chasseur au milieu de ce bois à un kilomètre de la D16 - illustration Google Maps
Lundi peu avant 11 heures, les sapeurs pompiers sont alertés par un chasseur qui  vient de découvrir, à proximité d'un buggy accidenté, un homme blessé et inanimé au milieu d'un bois, situé sur la commune de Saint-denis-le-Ferment, dans l'Eure. 

Les secours se rendent rapidement sur les lieux pour aller porter assistance à la victime, âgée de 50 ans. L'accident dont l'origine serait une perte de contrôle s'est produit dans un massif boisé localisé en bordure de la départementale 616. Les sapeurs-pompiers ont dû solliciter l'intervention de deux engins tout-terrain en raison de l'endroit difficilement accessible à 1 km de la route et des conditions météorooligique défavorables.

Pas d'hélicoptère disponible

Le quinquagénaire, ramené jusqu'à la route où attendait un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe du SMUR de Gisors, a été pris en charge et conduit en urgence absolue vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). En raison de l'état jugé inquiétant de la victime, un hélicoptère a été sollicité, mais aucun appareil n'étant disponible à ce moment-là, elle a dû être  transportée par la route.

Sans la présence sur les lieux et l'intervention de ce chasseur, dont l'attention a été attiré par un bruit d'accident, le quinquagénaire aurait pu succomber à une hypothermie en raison de la température particulièrement basse ce matin-là, relate un officier des sapeurs-pompiers. Une intervention déterminante, saluée par les secours.
 





Mots clés : accident, buggy, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers, Saint-Denis-le-Ferment





http://

Yvetot : un homme de 35 ans réanimé après l’incendie de son appartement en pleine nuit

06/01/2026

Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

06/01/2026

Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident

05/01/2026

Neige et verglas : la circulation se fluidifie sur l’A28, vigilance maintenue sur l’A29 en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.

05/01/2026

Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime

05/01/2026

Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie

05/01/2026

Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

05/01/2026

Le Havre : quatre adolescents interpellés avec du protoxyde d’azote en pleine nuit

05/01/2026

Neige et verglas : la suspension des transports scolaires maintenue pour ce mardi en Seine-Maritime

05/01/2026

Blocages agricoles en Normandie : routes coupées et fortes perturbations ce lundi

05/01/2026

Eure. A Fontaine-la-Louvet, un pavillon ravagé par un incendie, les deux occupants indemnes

05/01/2026

Seine-Maritime : le 1er week-end 2026 marqué par une série d'interpellations sur la route

05/01/2026

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026

La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés

04/01/2026

Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

04/01/2026

Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

04/01/2026

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

04/01/2026

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

04/01/2026
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen