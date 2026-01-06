Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

Le quinquagénaire, ramené jusqu'à la route où attendait un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe du SMUR de Gisors, a été pris en charge et conduit en urgence absolue vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). En raison de l'état jugé inquiétant de la victime, un hélicoptère a été sollicité, mais aucun appareil n'étant disponible à ce moment-là, elle a dû être transportée par la route.



Sans la présence sur les lieux et l'intervention de ce chasseur, dont l'attention a été attiré par un bruit d'accident, le quinquagénaire aurait pu succomber à une hypothermie en raison de la température particulièrement basse ce matin-là, relate un officier des sapeurs-pompiers. Une intervention déterminante, saluée par les secours.

