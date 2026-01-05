Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie

Alors que Météo France maintient la vigilance orange « neige-verglas », la Région Normandie a décidé de prolonger et d'élargir la suspension des transports. Aucune ligne scolaire ou commerciale du réseau Nomad Car ne circulera ce mardi 6 janvier dans les cinq départements normands.