Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie


Alors que Météo France maintient la vigilance orange « neige-verglas », la Région Normandie a décidé de prolonger et d'élargir la suspension des transports. Aucune ligne scolaire ou commerciale du réseau Nomad Car ne circulera ce mardi 6 janvier dans les cinq départements normands.



Lundi 5 Janvier 2026 - 15:03


Les restrictions de circulation frappent tous les modes de transport scolaire et commerciaux en raison des intempéries - Illustration infonormandie
La décision concerne l’ensemble des lignes scolaires et commerciales du réseau NOMAD CAR dans le Calvados, la Manche, l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime. Elle fait suite au maintien d’une vigilance orange par Météo-France, en raison de chutes de neige attendues sur des chaussées déjà froides.

Les services régionaux pointent un risque élevé de routes glissantes, dès ce lundi soir et pour la journée de mardi, avec des températures négatives susceptibles de durer jusqu’à mercredi ou jeudi.

Un arrêt déjà en vigueur ce lundi

Le réseau de cars normand est déjà à l’arrêt ce lundi, la suspension étant reconduite face à l’évolution des conditions météorologiques. Un nouveau point d’information sera communiqué mardi pour la journée de mercredi.

La Région Normandie indique que les familles, établissements scolaires et autorités organisatrices locales sont informés directement. Les usagers sont invités à consulter les canaux officiels du réseau NOMAD pour suivre l’évolution de la situation.

A noter que le préfet de Seine-Maritime a de même reconduit la suspension de l'ensemble des transports scolaires pour la journée de demain mardi. 




