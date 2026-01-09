Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 156 km/h, aucune victime signalée en Seine-Maritime

Si aucune victime n’est à déplorer, 17 personnes ont dû être relogées au cours de la nuit en raison des dégâts subis par leur logement. Afin d’informer et de protéger la population, un dispositif FR-Alert a été déclenché à deux reprises, jeudi en fin d’après-midi puis dans la nuit. Près de 1,9 million de personnes présentes dans le département ont ainsi reçu des consignes de sécurité directement sur leur téléphone portable.



Au lever du jour, la situation tend vers une amélioration progressive, même si les autorités appellent à la prudence, notamment lors des déplacements, en raison des dégâts encore visibles et des conditions météo résiduelles.



Ce matin, le pont de Tancarville a été réouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3.5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou campings-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non.

Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation quant à lui pour tous les types de véhicules.

Seul le pont de Normandie reste fermé jusqu'à nouvel ordre, précise la préfecture.