Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 156 km/h, aucune victime signalée en Seine-Maritime


[Actualisé] - La tempête Goretti a balayé la Seine-Maritime dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, avec des vents d’une rare intensité sur le littoral et à l’intérieur des terres. Si les dégâts matériels sont nombreux, aucun blessé n’est à déplorer à ce stade.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 08:15


Des scènes fréquemment rencontrées cette nuit en Seine-Maritime. Ici des policiers de la DIPN76 en train de dégager des branches arrachées - Photo X (ex-Twitter)
La nuit a été marquée par plusieurs niveaux de vigilance déclenchés par Météo-France. Le département a été placé en vigilance orange pour les vents violents dès 22 heures jeudi, puis pour les vagues-submersion à partir de minuit. Une vigilance jaune pluie-inondation est également entrée en vigueur dans la nuit, avant un retour progressif à la normale dans la matinée de vendredi.

Au plus fort de l’épisode, entre 1 heure et 3 h 30, des rafales particulièrement violentes ont été enregistrées : jusqu’à 156 km/h au Havre, 154 km/h à Fécamp, 126 km/h à Dieppe et à Yvetot. Des valeurs qui expliquent l’ampleur des dégâts constatés sur l’ensemble du territoire.

Les secours sur tous les fronts

Pour assurer la coordination des opérations, Préfecture de la Seine-Maritime a activé son centre opérationnel départemental dès 21 heures, en amont du passage de la tempête. Un dispositif renforcé qui a permis de suivre en temps réel l’évolution de la situation et de mobiliser rapidement les moyens de secours.

Entre 21 heures et 6 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont réalisé 115 interventions, principalement pour des chutes d’arbres, des dégâts sur des habitations et des opérations d’assèchement de bâtiments touchés par des phénomènes de submersion marine. Un incendie d’habitation a également été signalé au Havre et pris en charge par les secours.

A 4 heures ce matin, le Sdis76 faisait état de 604 appels depuis 21 heures au centre de traitement de l'appel (CTA), de 288sapeurs-pompiers engagés sur ces interventions et de 1095 sapeurs-pompiers disponibles. 
 

Le pont de Normandie toujours fermé ce matin

Si aucune victime n’est à déplorer, 17 personnes ont dû être relogées au cours de la nuit en raison des dégâts subis par leur logement. Afin d’informer et de protéger la population, un dispositif FR-Alert a été déclenché à deux reprises, jeudi en fin d’après-midi puis dans la nuit. Près de 1,9 million de personnes présentes dans le département ont ainsi reçu des consignes de sécurité directement sur leur téléphone portable.

Au lever du jour, la situation tend vers une amélioration progressive, même si les autorités appellent à la prudence, notamment lors des déplacements, en raison des dégâts encore visibles et des conditions météo résiduelles.

Ce matin, le pont de Tancarville a été réouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3.5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou campings-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non.
Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation quant à lui pour tous les types de véhicules.
Seul le pont de Normandie reste fermé jusqu'à nouvel ordre, précise la préfecture.

