Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 156 km/h, aucune victime signalée en Seine-Maritime

Au plus fort de l’épisode, entre 1 heure et 3 h 30, des rafales particulièrement violentes ont été enregistrées : jusqu’à 156 km/h au Havre, 154 km/h à Fécamp, 126 km/h à Dieppe et à Yvetot. Des valeurs qui expliquent l’ampleur des dégâts constatés sur l’ensemble du territoire.
Les secours sur tous les fronts
Entre 21 heures et 6 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont réalisé 115 interventions, principalement pour des chutes d’arbres, des dégâts sur des habitations et des opérations d’assèchement de bâtiments touchés par des phénomènes de submersion marine. Un incendie d’habitation a également été signalé au Havre et pris en charge par les secours.
A 4 heures ce matin, le Sdis76 faisait état de 604 appels depuis 21 heures au centre de traitement de l'appel (CTA), de 288sapeurs-pompiers engagés sur ces interventions et de 1095 sapeurs-pompiers disponibles.
#Protéger 🌧️🌬️ | Cette nuit, malgré la tempête, nos👮♂️👮♀️sont intervenus pour sécuriser les axes et protéger les usagers.
Ici à #Fécamp,face aux chutes d’arbres et aux dangers liés aux intempéries.
👉 N’importe où, n’importe quand, par tous les temps : présents pour votre sécurité. pic.twitter.com/kSsc5WKlof
— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 9, 2026
Le pont de Normandie toujours fermé ce matin
Au lever du jour, la situation tend vers une amélioration progressive, même si les autorités appellent à la prudence, notamment lors des déplacements, en raison des dégâts encore visibles et des conditions météo résiduelles.
Ce matin, le pont de Tancarville a été réouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3.5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou campings-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non.
Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation quant à lui pour tous les types de véhicules.
Seul le pont de Normandie reste fermé jusqu'à nouvel ordre, précise la préfecture.
