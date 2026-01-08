Tempête Goretti : la Seine-Maritime en alerte maximum en raison de vents extrêmes

Le centre opérationnel départemental a été mobilisé afin d’assurer un suivi en temps réel de la situation. La communication est renforcée avec les maires, les gestionnaires de sites sensibles et l’ensemble des services de secours.

Plusieurs mesures préventives ont été décidées :

• fermeture des écoles,

• suspension des transports scolaires,

• restrictions de circulation,

• fermeture de certains ponts exposés aux vents violents.

Ces décisions visent à réduire au maximum les déplacements et l’exposition au danger pendant le passage de la tempête.

Consignes à la population

Les autorités appellent les habitants à faire preuve de la plus grande prudence. Il est recommandé de rester chez soi, de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent et de suivre strictement les consignes officielles diffusées par les services de l’État.