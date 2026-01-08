Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : la Seine-Maritime en alerte maximum en raison de vents extrêmes


Rafales extrêmes, fermetures préventives et consignes strictes : la préfecture de Seine-Maritime active un dispositif d’urgence renforcé alors que la tempête Goretti s’apprête à frapper le département.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 17:59


Les sapeurs-pompiers se tiennent prêts à intervenir à toute heure de la nuit - Photo infonormandie
La Seine-Maritime se prépare à affronter un épisode météorologique d’une intensité rare. Avec l’arrivée de la tempête Goretti, les autorités anticipent des conditions particulièrement dangereuses, notamment sur le littoral, où des rafales pouvant atteindre 150 km/h sont annoncées.

La préfecture de la Seine-Maritime a déclenché une vigilance orange « vents violents », effective à partir de 22 heures. L’objectif est clair : limiter les risques pour la population et les infrastructures exposées.

Dispositif d’urgence activé et mesures immédiates

Le centre opérationnel départemental a été mobilisé afin d’assurer un suivi en temps réel de la situation. La communication est renforcée avec les maires, les gestionnaires de sites sensibles et l’ensemble des services de secours.

Plusieurs mesures préventives ont été décidées :

    • fermeture des écoles,
    • suspension des transports scolaires,
    • restrictions de circulation,
    • fermeture de certains ponts exposés aux vents violents.

Ces décisions visent à réduire au maximum les déplacements et l’exposition au danger pendant le passage de la tempête.

Consignes à la population

Les autorités appellent les habitants à faire preuve de la plus grande prudence. Il est recommandé de rester chez soi, de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent et de suivre strictement les consignes officielles diffusées par les services de l’État.





Mots clés : Seine-Maritime, tempête, vents





