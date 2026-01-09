Tempête Goretti : en difficulté, un navire de commerce dérouté au large du cap de la Hague

Un navire de commerce a connu une avarie de manœuvre ce jeudi soir alors qu’il naviguait dans une zone particulièrement exposée au large du Cotentin. Une situation rapidement prise en main par les autorités maritimes, évitant tout risque d’échouement.
En début de soirée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg a détecté un navire de commerce de type roulier ayant quitté la voie montante du dispositif de séparation du trafic. Le bâtiment faisait alors route vers le cap de la Hague, dans un secteur connu pour ses forts courants.
Après contact radio, il est apparu que le navire se rapprochait dangereusement de la côte. Face à ce risque immédiat, le préfet maritime a ordonné au capitaine de stopper les machines et de se laisser dériver. Les vents de sud-ouest et le puissant courant du raz Blanchard ont contribué alors à éloigner le navire du littoral.
Surveillance renforcée toute la nuit
Dans le même temps, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Liberté a été engagé afin de rester au contact du roulier et d’être en mesure d’intervenir en cas d’aggravation de la situation.
Le navire a redémarré finalement ses machines en début de matinée, une fois tout risque d’échouement écarté. Il a adopté une route de sécurité à l’ouvert de la baie de Seine, dans l’attente d’une amélioration des conditions météorologiques, avant de reprendre sa navigation vers le port de Zeebrugge.
