Tempête Goretti : en difficulté, un navire de commerce dérouté au large du cap de la Hague

Avarie de manœuvre au large du cap de la Hague (Manche) : un roulier a été pris en charge par les autorités maritimes, avec l’engagement de l’Abeille Liberté, évitant tout risque d’échouement.

