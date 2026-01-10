Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt


Le passage de la tempête Goretti continue de produire ses effets en Seine-Maritime. Des perturbations persistent sur les réseaux électrique et ferroviaire, fortement touchés par des rafales exceptionnelles. Le point avec la préfecture ce samedi à la mi-journée.



Samedi 10 Janvier 2026 - 14:26


Les agents de SNCF Réseau ont travaillé parfois jusqu’à minuit pour dégager les voies, réparer les installations électriques et permettre une remise en circulation progressive.- Photo Nomad SNCF / X
La tempête a balayé le département dans la nuit de jeudi à vendredi avec des vents pouvant atteindre localement 150 km/h. Ce samedi à la mi-journée, la Seine-Maritime est repassée en vigilance verte, avec des rafales résiduelles ne dépassant pas 70 km/h.

Les conséquences matérielles restent toutefois bien visibles, notamment sur les infrastructures essentielles, mobilisant encore d’importants moyens humains sur le terrain.

15 000 abonné privés d'électricité ce samedi

Sur le front de l’électricité, Enedis recense encore 15 000 foyers privés de courant (11 500 dans l'Eure). Une amélioration sensible par rapport aux premières heures suivant la tempête, rendue possible par la mobilisation massive des équipes. Des renforts venus de toute la France ont été déployés pour accélérer les réparations jusqu’au rétablissement complet du réseau.
En cas de situation d’urgence, le service de dépannage Enedis reste joignable 24h/24 au 09 72 67 50 76


Encore des perturbations sur les lignes SNCF

Côté ferroviaire, SNCF Réseau confirme que plusieurs lignes ont été particulièrement exposées, notamment Yvetot – Le Havre – Bréauté ainsi que la ligne de Fécamp, où des rafales proches de 150 km/h ont endommagé les caténaires. La reprise du trafic sur ces axes est envisagée dimanche matin, sous réserve de la fin des opérations de sécurisation.
 
Les agents de SNCF Réseau ont travaillé parfois jusqu’à minuit pour dégager les voies, réparer les installations électriques et permettre une remise en circulation progressive. La majorité des caténaires a pu être réparée, notamment sur le secteur Bréauté – Fécamp, restitué dans la nuit ou en fin de matinée.

À la mi-journée ce samedi, deux secteurs restent toutefois sous surveillance :

    •  Motteville – Montérolier-Buchy (ligne fret), où des travaux sont en cours après la chute d’un arbre sur la caténaire ;
    •  Gisors – Serqueux, où une reconnaissance détaillée est toujours en cours avant toute reprise du trafic.




