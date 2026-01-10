Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt

Les conséquences matérielles restent toutefois bien visibles, notamment sur les infrastructures essentielles, mobilisant encore d’importants moyens humains sur le terrain.
15 000 abonné privés d'électricité ce samedi
En cas de situation d’urgence, le service de dépannage Enedis reste joignable 24h/24 au 09 72 67 50 76
🛑Tempête #Goretti📷@enedis a rétabli + des 3/4 des 380 000 clients coupés. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour réalimenter les 92 000 clients restants : 35 000 dans la Manche, 20 000 dans le Calvados, 15 000 en Seine-Maritime, 11 500 dans l’Eure et 10 500 dans l’Orne.
— Enedis en Normandie (@enedis_normand) January 10, 2026
Encore des perturbations sur les lignes SNCF
Les agents @SNCFReseau poursuivent leurs interventions pour réparer les caténaires arrachées et permettre à nouveau l’alimentation électrique des trains TER @train_nomad C’est le cas en ce moment même près de Cherbourg et entre Motteville et Buchy. pic.twitter.com/DVTpnVZQfn
— Foucart Théophile (@FoucartTh) January 10, 2026
Les agents de SNCF Réseau ont travaillé parfois jusqu’à minuit pour dégager les voies, réparer les installations électriques et permettre une remise en circulation progressive. La majorité des caténaires a pu être réparée, notamment sur le secteur Bréauté – Fécamp, restitué dans la nuit ou en fin de matinée.
À la mi-journée ce samedi, deux secteurs restent toutefois sous surveillance :
• Motteville – Montérolier-Buchy (ligne fret), où des travaux sont en cours après la chute d’un arbre sur la caténaire ;
• Gisors – Serqueux, où une reconnaissance détaillée est toujours en cours avant toute reprise du trafic.