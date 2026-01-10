Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt

Les agents @SNCFReseau poursuivent leurs interventions pour réparer les caténaires arrachées et permettre à nouveau l’alimentation électrique des trains TER @train_nomad C’est le cas en ce moment même près de Cherbourg et entre Motteville et Buchy. pic.twitter.com/DVTpnVZQfn

— Foucart Théophile (@FoucartTh) January 10, 2026



Côté ferroviaire, SNCF Réseau confirme que plusieurs lignes ont été particulièrement exposées, notamment Yvetot – Le Havre – Bréauté ainsi que la ligne de Fécamp, où des rafales proches de 150 km/h ont endommagé les caténaires. La reprise du trafic sur ces axes est envisagée dimanche matin, sous réserve de la fin des opérations de sécurisation.Les agents de SNCF Réseau ont travaillé parfois jusqu’à minuit pour dégager les voies, réparer les installations électriques et permettre une remise en circulation progressive. La majorité des caténaires a pu être réparée, notamment sur le secteur Bréauté – Fécamp, restitué dans la nuit ou en fin de matinée.À la mi-journée ce samedi, deux secteurs restent toutefois sous surveillance :• Motteville – Montérolier-Buchy (ligne fret), où des travaux sont en cours après la chute d’un arbre sur la caténaire ;• Gisors – Serqueux, où une reconnaissance détaillée est toujours en cours avant toute reprise du trafic.