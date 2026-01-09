Vents extrêmes, coupures d'électricité et routes fermées : la Seine-Maritime face à l’après-Goretti

Le réseau électrique a été fortement impacté. Environ 63 000 clients, soit près de 10 % des foyers seinomarins, étaient encore privés d’électricité en matinée. Les opérations de remise en état se poursuivent, conditionnées par l’accessibilité des axes routiers. Les équipes d’ENEDIS restent pleinement mobilisées.



Côté ferroviaire, la SNCF indique que les reconnaissances de voies sont achevées. La ligne Rouen – Dieppe demeure la plus touchée. Une reprise très progressive de la circulation des trains est envisagée en fin d’après-midi.



Infos Trafic Le Havre a publié sur sa page Facebook de nombreuses photos et vidéos des dégâts provoqués par la tempête tout au long de la nuit :



