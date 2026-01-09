Vents extrêmes, coupures d'électricité et routes fermées : la Seine-Maritime face à l’après-Goretti

Photos publiées par Infos Trafic Le Havre sur sa page Facebook : des bâtiments endommagés par les bourrasques de vent à St Nicolas-de-la-Taille
Des rafales particulièrement violentes ont frappé le département entre 1h et 3h30, avec des pointes relevées jusqu’à 156 km/h au Havre, 154 km/h à Fécamp, et 126 km/h à Dieppe et Yvetot. En matinée, le vent est resté soutenu, soufflant encore à 90 à 100 km/h sur le littoral et jusqu’à 70 km/h dans les terres, avant une nette décroissance..
Le phénomène de vagues-submersion, très marqué à Étretat et Fécamp lors de la marée haute, est désormais terminé. Ces deux communes concentrent une part importante des dégâts. Un dispositif d’accompagnement psychologique a été activé par la mairie d’Étretat pour les habitants touchés, indique la préfecture dans un communiqué publié à la mi-journée . À ce stade, aucune victime n’est à déplorer.
Un lourd bilan opérationnel depuis la nuit
Entre 21h et 11h30, les services de secours et de sécurité ont été fortement mobilisés dans tout le département.
191 interventions des sapeurs-pompiers, principalement pour des chutes d’arbres, des toitures endommagées et des opérations d’assèchement liées aux submersions marines
21 interventions des forces de l’ordre, notamment pour des obstacles sur la chaussée et des déclenchements d’alarmes dans des établissements recevant du public
400 opérations de dégagement réalisées sur les routes départementales
À la mi-journée, 53 routes départementales restent coupées, dont 8 en raison de lignes électriques tombées au sol. Une coordination renforcée est assurée au Centre opérationnel départemental, notamment avec les équipes d’Enedis.
Électricité et transports : une reprise sous conditions
Le réseau électrique a été fortement impacté. Environ 63 000 clients, soit près de 10 % des foyers seinomarins, étaient encore privés d’électricité en matinée. Les opérations de remise en état se poursuivent, conditionnées par l’accessibilité des axes routiers. Les équipes d’ENEDIS restent pleinement mobilisées.
Côté ferroviaire, la SNCF indique que les reconnaissances de voies sont achevées. La ligne Rouen – Dieppe demeure la plus touchée. Une reprise très progressive de la circulation des trains est envisagée en fin d’après-midi.
Infos Trafic Le Havre a publié sur sa page Facebook de nombreuses photos et vidéos des dégâts provoqués par la tempête tout au long de la nuit :
Vigilance météo levée, mais prudence maintenue
Les vigilances activées pendant la nuit ont été progressivement levées. À la mi-journée, la Seine-Maritime est placée en vigilance jaune “vents violents”, avec un retour au vert attendu à partir de 18h. Les vigilances vagues-submersion et pluie-inondations sont repassées au vert.
Un message FR-Alert de fin d’événement a été diffusé ce matin vers 8h, invitant la population à reprendre progressivement ses activités tout en restant prudente, notamment lors des déplacements et à proximité de bâtiments fragilisés.
Ce qui change aujourd’hui
Plusieurs mesures ont été levées ou adaptées ce vendredi : réouverture en milieu de matinée des ponts de Tancarville, de Normandie et de Brotonne, levée des restrictions de circulation pour les poids lourds, réouverture dès demain des établissements scolaires et reprise des transports scolaires samedi 10 janvier
En revanche, l’interdiction d’accès aux routes forestières, sentiers de randonnée et massifs forestiers reste en vigueur, en raison des risques persistants de chutes d’arbres.
👉 Si le plus dur est passé, la préfecture appelle à la plus grande prudence face aux dégâts encore visibles et aux conditions de circulation localement dégradées.
