Neige : les transports scolaires de nouveau suspendus mercredi dans les Yvelines

Le verglas a joué de mauvais tour à plus d'un automobiliste sur les routes des Yvelines - Photo publiée par la gendarmerie 78 sur son réseau social
Après un premier épisode neigeux, la vigilance reste de mise dans le département. Selon la préfecture des Yvelines, entre 3 et 5 centimètres de neige supplémentaires sont attendus ce mercredi 7 janvier, avec des cumuls pouvant atteindre localement jusqu’à 7 centimètres. Les précipitations devraient débuter dès 6 heures du matin et se prolonger jusqu’en début d’après-midi.
Ces nouvelles chutes viendront s’ajouter à la neige encore présente au sol, avec un risque accru de perturbations sur le réseau routier, notamment sur les axes secondaires.
Circulation compliquée
Ce mardi, les principaux axes de circulation restent praticables, mais les conditions demeurent délicates sur le réseau secondaire, en raison de la neige tombée la veille. Les services de voirie poursuivent les opérations de salage et de déneigement. Un dégel partiel est attendu dans la journée, sans pour autant lever toutes les difficultés.
❄️ La carte de vigilance de Météo-France pour aujourd'hui et demain
Les usagers sont invités à réduire au maximum leurs déplacements et à faire preuve de prudence s’ils doivent prendre la route.
Transports scolaires suspendus et télétravail encouragé
Pour la journée de demain, mercredi 7 janvier, les transports scolaires sont à nouveau suspendus sur l’ensemble du département. Les établissements scolaires resteront ouverts et pourront accueillir les élèves, sauf décision contraire prise localement.
Le télétravail est fortement recommandé lorsque cela est possible, afin de limiter le trafic et de réduire les risques liés aux déplacements dans des conditions météorologiques dégradées, insiste la préfecture.
