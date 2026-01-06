Neige : les transports scolaires de nouveau suspendus mercredi dans les Yvelines

Après un premier épisode neigeux, la vigilance reste de mise dans le département. Selon la préfecture des Yvelines, entre 3 et 5 centimètres de neige supplémentaires sont attendus ce mercredi 7 janvier, avec des cumuls pouvant atteindre localement jusqu’à 7 centimètres. Les précipitations devraient débuter dès 6 heures du matin et se prolonger jusqu’en début d’après-midi.



Ces nouvelles chutes viendront s’ajouter à la neige encore présente au sol, avec un risque accru de perturbations sur le réseau routier, notamment sur les axes secondaires.