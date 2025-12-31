Connectez-vous S'inscrire

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy


Un accident impliquant quatre voitures a entraîné la fermeture totale de l’A12 ce mardi à hauteur de Saint-Cyr-l'École (Yvelines). Le trafic est interrompu sur environ 800 mètres dans le sens Saint-Quentin-en-Yvelines vers Rocquencourt, avec des restrictions d’accès en cours.



Mercredi 31 Décembre 2025 - 15:43


Le carambolage a des répercussions pas seulement sur l'A12 mais également sur les voies secondaires du secteur
Le carambolage a des répercussions pas seulement sur l'A12 mais également sur les voies secondaires du secteur
L’accident s’est produit au point de repère 3,8, sur la voie de droite, ce mercredi 31 décembre aux alentours de 14 heures, provoquant une coupure complète de l’autoroute dans le sens sud-nord. La mesure est obligatoire pour tous les véhicules, le temps des opérations de secours et de sécurisation.

Les conséquences sur la circulation sont importantes, avec des ralentissements et des reports de trafic attendus sur le réseau secondaire des Yvelines.

Accès fermés à l’échangeur de Bois-d’Arcy

Dans le cadre du dispositif mis en place, les accès à l’A12 au niveau de l’échangeur de Bois-d'Arcy (liaison avec la N12) sont en cours de fermeture afin de limiter l’engorgement de la zone.

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à privilégier des itinéraires alternatifs en attendant la réouverture progressive de l’axe. La durée de l’intervention n’était pas encore précisée.




Mots clés : A12, accident, faits divers, fermeture, pompiers, Yvelines





http://

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025

Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime

30/12/2025

Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

30/12/2025

Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

30/12/2025

L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants

30/12/2025

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

29/12/2025

Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

29/12/2025

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

29/12/2025

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

29/12/2025

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025
Afficher plus d'articles

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen