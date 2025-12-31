Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

L’accident s’est produit au point de repère 3,8, sur la voie de droite, ce mercredi 31 décembre aux alentours de 14 heures, provoquant une coupure complète de l’autoroute dans le sens sud-nord. La mesure est obligatoire pour tous les véhicules, le temps des opérations de secours et de sécurisation.



Les conséquences sur la circulation sont importantes, avec des ralentissements et des reports de trafic attendus sur le réseau secondaire des Yvelines.