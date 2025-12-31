Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

Le carambolage a des répercussions pas seulement sur l'A12 mais également sur les voies secondaires du secteur
L’accident s’est produit au point de repère 3,8, sur la voie de droite, ce mercredi 31 décembre aux alentours de 14 heures, provoquant une coupure complète de l’autoroute dans le sens sud-nord. La mesure est obligatoire pour tous les véhicules, le temps des opérations de secours et de sécurisation.
Les conséquences sur la circulation sont importantes, avec des ralentissements et des reports de trafic attendus sur le réseau secondaire des Yvelines.
Accès fermés à l’échangeur de Bois-d’Arcy
Dans le cadre du dispositif mis en place, les accès à l’A12 au niveau de l’échangeur de Bois-d'Arcy (liaison avec la N12) sont en cours de fermeture afin de limiter l’engorgement de la zone.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à privilégier des itinéraires alternatifs en attendant la réouverture progressive de l’axe. La durée de l’intervention n’était pas encore précisée.
