Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit

Des rafales pouvant atteindre 145 km/h sont annoncées par Météo-France sur le viaduc de Calix, sur le périphérique de Caen.

