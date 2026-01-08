Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit


Des rafales pouvant atteindre 145 km/h sont annoncées par Météo-France sur le viaduc de Calix, sur le périphérique de Caen.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 17:36


Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit
La tempête attendue ce jeudi entraîne des mesures de sécurité sur le réseau routier du Calvados. Des rafales pouvant atteindre 145 km/h sont annoncées par Météo-France sur le viaduc de Calix, situé sur le périphérique de Caen.

Face à ce risque, la préfecture du Calvados a décidé la fermeture du viaduc de 20h à 8h, dans la nuit. Des déviations sont mises en place dans les deux sens de circulation, via les échangeurs Rives de l’Orne et Porte d’Angleterre.

En amont, la DIR Nord-Ouest procède dès à présent à une neutralisation de la voie de gauche aux abords de l’ouvrage. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur aux heures de pointe et à privilégier le boulevard périphérique Sud pour contourner l’agglomération caennaise.
Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026 -
