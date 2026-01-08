Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit

La tempête attendue ce jeudi entraîne des mesures de sécurité sur le réseau routier du Calvados. Des rafales pouvant atteindre 145 km/h sont annoncées par Météo-France sur le viaduc de Calix, situé sur le périphérique de Caen.
Face à ce risque, la préfecture du Calvados a décidé la fermeture du viaduc de 20h à 8h, dans la nuit. Des déviations sont mises en place dans les deux sens de circulation, via les échangeurs Rives de l’Orne et Porte d’Angleterre.
En amont, la DIR Nord-Ouest procède dès à présent à une neutralisation de la voie de gauche aux abords de l’ouvrage. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur aux heures de pointe et à privilégier le boulevard périphérique Sud pour contourner l’agglomération caennaise.
