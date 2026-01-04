Connectez-vous S'inscrire

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie


Face à la dégradation annoncée des conditions météorologiques, la Région Normandie anticipe et tranche. Les bus scolaires ne circuleront pas ce lundi sur l’ensemble du territoire normand.



Dimanche 4 Janvier 2026 - 18:01


Les cars de ramassage scolaire ne sont pas autolisés à circuler demain en Normandie - Illustration S.B. / infonormandie
En raison du passage en vigilance orange pour risque de neige et de verglas, la Région Normandie a décidé de suspendre toutes les lignes de transports scolaires ce lundi 5 janvier 2026 dans les cinq départements normands : Calvados, Seine-Maritime, Manche, Eure et Orne. Une mesure préventive destinée à limiter les risques sur les routes, alors que des conditions de circulation délicates sont attendues dès la nuit.

Les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices locales seront informés rapidement de cette décision par les services régionaux.

Des lignes commerciales maintenues dans l’Orne, sous conditions

Concernant les lignes commerciales, la situation diffère selon les territoires. À ce stade, elles sont maintenues uniquement dans l’Orne, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques locales. Des perturbations restent possibles et des adaptations pourront être décidées en temps réel.

Un nouveau point de situation est annoncé lundi à la mi-journée, afin d’évaluer l’évolution de l’épisode neigeux et d’ajuster, si nécessaire, le dispositif pour la suite de la journée ou les jours suivants.
 




04/01/2026

