Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

Les cars de ramassage scolaire ne sont pas autolisés à circuler demain en Normandie - Illustration S.B. / infonormandie
En raison du passage en vigilance orange pour risque de neige et de verglas, la Région Normandie a décidé de suspendre toutes les lignes de transports scolaires ce lundi 5 janvier 2026 dans les cinq départements normands : Calvados, Seine-Maritime, Manche, Eure et Orne. Une mesure préventive destinée à limiter les risques sur les routes, alors que des conditions de circulation délicates sont attendues dès la nuit.
Les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices locales seront informés rapidement de cette décision par les services régionaux.
Les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices locales seront informés rapidement de cette décision par les services régionaux.
Des lignes commerciales maintenues dans l’Orne, sous conditions
Concernant les lignes commerciales, la situation diffère selon les territoires. À ce stade, elles sont maintenues uniquement dans l’Orne, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques locales. Des perturbations restent possibles et des adaptations pourront être décidées en temps réel.
Un nouveau point de situation est annoncé lundi à la mi-journée, afin d’évaluer l’évolution de l’épisode neigeux et d’ajuster, si nécessaire, le dispositif pour la suite de la journée ou les jours suivants.
Un nouveau point de situation est annoncé lundi à la mi-journée, afin d’évaluer l’évolution de l’épisode neigeux et d’ajuster, si nécessaire, le dispositif pour la suite de la journée ou les jours suivants.
👉 Les informations actualisées sont à retrouver sur NOMAD, le réseau de mobilité normand.
Les autres infos du jour
-
Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé
-
Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen
-
Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas
-
Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime