Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

En raison du passage en vigilance orange pour risque de neige et de verglas, la Région Normandie a décidé de suspendre toutes les lignes de transports scolaires ce lundi 5 janvier 2026 dans les cinq départements normands : Calvados, Seine-Maritime, Manche, Eure et Orne. Une mesure préventive destinée à limiter les risques sur les routes, alors que des conditions de circulation délicates sont attendues dès la nuit.



Les familles, les établissements scolaires et les autorités organisatrices locales seront informés rapidement de cette décision par les services régionaux.