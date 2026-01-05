Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

Face au risque, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs axes du réseau national, dans les deux sens :

• A13 : entre la rocade de Caen (N814) et la jonction avec la N138

• A29 : entre l’A13 et l’A151

• N1029 : entre les deux jonctions de l’A29

• A131 : entre l’A13 et l’A29

• N138 : entre l’A13 et la N338

• N338 : entre la N138 et l’A150

• N28 : entre l’A28 et l’A150

• A150 : entre la N338 et l’A29

• A151 : entre l’A150 et l’A29

Par ailleurs, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, ces véhicules sont également soumis à des limitations renforcées sur l’ensemble des autres axes du département : dépassements interdits et vitesses maximales abaissées de 20 km/h, à compter de minuit et jusqu’à nouvel ordre.

⸻