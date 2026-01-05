Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

La neige attendue sur sol gelé conduit les autorités à prendre des mesures de restriction concernant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes en Seine-Maritime. Ces mesures sont applicables à partir de minuit, cette nuit de dimanche à lundi en raison des conditions météorologiques défavorables.
Météo-France a en effet placé le département (il en est de même pour celui de l’Eure) en vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à ce lundi à 15 heures. Les prévisions annoncent des chutes de neige pouvant se prolonger jusqu’en début d’après-midi, avec des cumuls variables mais parfois significatifs selon les secteurs.
Les hauteurs de neige pourraient atteindre localement 5 à 10 centimètres. Combinées à des températures négatives et à un sol déjà gelé, ces conditions rendent la circulation particulièrement délicate, notamment pour les véhicules lourds.
Restrictions sur les grands axes routiers
Face au risque, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs axes du réseau national, dans les deux sens :
• A13 : entre la rocade de Caen (N814) et la jonction avec la N138
• A29 : entre l’A13 et l’A151
• N1029 : entre les deux jonctions de l’A29
• A131 : entre l’A13 et l’A29
• N138 : entre l’A13 et la N338
• N338 : entre la N138 et l’A150
• N28 : entre l’A28 et l’A150
• A150 : entre la N338 et l’A29
• A151 : entre l’A150 et l’A29
Par ailleurs, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, ces véhicules sont également soumis à des limitations renforcées sur l’ensemble des autres axes du département : dépassements interdits et vitesses maximales abaissées de 20 km/h, à compter de minuit et jusqu’à nouvel ordre.
Qui est exempté des restrictions ?
Les mesures ne s’appliquent pas notamment aux :
• véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
• véhicules assurant la continuité des soins hospitaliers ;
• engins des gestionnaires routiers ;
• véhicules de dépannage et de remorquage ;
• véhicules mobilisés pour des réparations urgentes des réseaux publics (énergie, eau, télécommunications…) ;
• collecte de lait et transport d’animaux vivants ;
• transport de marchandises dangereuses.
Les autorités appellent l’ensemble des usagers à la plus grande prudence et recommandent de limiter les déplacements non indispensables tant que les conditions météorologiques restent dégradées
