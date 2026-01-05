Connectez-vous S'inscrire

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime


La vigilance orange neige-verglas entraîne de fortes restrictions de circulation en Seine-Maritime : les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits sur plusieurs grands axes routiers et autoroutiers à partir de minuit.



Lundi 5 Janvier 2026 - 00:16


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
La neige attendue sur sol gelé conduit les autorités à prendre des mesures de restriction concernant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes en Seine-Maritime. Ces mesures sont applicables à partir de minuit, cette nuit de dimanche à lundi en raison des conditions météorologiques défavorables.

Météo-France a en effet placé le département (il en est de même pour celui de l’Eure) en vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à ce lundi à 15 heures. Les prévisions annoncent des chutes de neige pouvant se prolonger jusqu’en début d’après-midi, avec des cumuls variables mais parfois significatifs selon les secteurs.

Les hauteurs de neige pourraient atteindre localement 5 à 10 centimètres. Combinées à des températures négatives et à un sol déjà gelé, ces conditions rendent la circulation particulièrement délicate, notamment pour les véhicules lourds.

Restrictions sur les grands axes routiers

Face au risque, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs axes du réseau national, dans les deux sens :

    •    A13 : entre la rocade de Caen (N814) et la jonction avec la N138
    •    A29 : entre l’A13 et l’A151
    •    N1029 : entre les deux jonctions de l’A29
    •    A131 : entre l’A13 et l’A29
    •    N138 : entre l’A13 et la N338
    •    N338 : entre la N138 et l’A150
    •    N28 : entre l’A28 et l’A150
    •    A150 : entre la N338 et l’A29
    •    A151 : entre l’A150 et l’A29

Par ailleurs, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, ces véhicules sont également soumis à des limitations renforcées sur l’ensemble des autres axes du département : dépassements interdits et vitesses maximales abaissées de 20 km/h, à compter de minuit et jusqu’à nouvel ordre.


Qui est exempté des restrictions ?

Les mesures ne s’appliquent pas notamment aux :
    •   véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
    •   véhicules assurant la continuité des soins hospitaliers ;
    •   engins des gestionnaires routiers ;
    •   véhicules de dépannage et de remorquage ;
    •   véhicules mobilisés pour des réparations urgentes des réseaux publics (énergie, eau, télécommunications…) ;
    •   collecte de lait et transport d’animaux vivants ;
    •   transport de marchandises dangereuses.

Les autorités appellent l’ensemble des usagers à la plus grande prudence et recommandent de limiter les déplacements non indispensables tant que les conditions météorologiques restent dégradées




Mots clés : circulation, Neige, poids lourds, restrictions, Seine-Maritime, verglas





http://

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026

La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés

04/01/2026

Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

04/01/2026

Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

04/01/2026

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

04/01/2026

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

04/01/2026

Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie

04/01/2026

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

02/01/2026

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen