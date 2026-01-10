Connectez-vous S'inscrire

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue


Un grave accident de la route s’est produit ce soir sur la RD 5 à Thiouville. Coincé dans son véhicule, un jeune homme de 17 ans a été désincarcéré puis héliporté vers le CHU de Rouen dans un état critique.



Samedi 10 Janvier 2026 - 21:46


Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi en début de soirée sur la route départementale 5, à Thiouville, en Seine-Maritime. Un jeune homme de 17 ans, conducteur du véhicule, a été grièvement blessé.

Peu avant 18h40, les secours ont été alertés pour une collision impliquant un véhicule léger. À leur arrivée, le conducteur était coincé dans l’habitacle.

Héliporté au CHU dans un état grave

Les secours ont procédé au balisage de la zone avant d’entamer les opérations de désincarcération. La victime, un adolescent de 17 ans, a ensuite été médicalisée sur place par une équipe du SMUR.

Compte tenu de la gravité de ses blessures, le jeune homme a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

D’importants moyens ont été engagés : cinq engins et douze sapeurs-pompiers, appuyés par la gendarmerie, l’autorité municipale et l’hélicoptère Dragon 76.
 




