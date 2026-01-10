Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

Un grave accident de la route s’est produit ce soir sur la RD 5 à Thiouville. Coincé dans son véhicule, un jeune homme de 17 ans a été désincarcéré puis héliporté vers le CHU de Rouen dans un état critique.

