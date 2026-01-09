Tempête Goretti en Seine-Maritime : de gros dégâts à Fécamp et Étretat

Des centaines d’interventions et un réseau routier perturbé
Près de 500 opérations de dégagement ont également été effectuées sur les routes départementales. En fin d’après-midi, 64 axes restaient coupés, dont 17 en raison de lignes électriques tombées au sol.
Fécamp et Étretat fortement touchées
La préfecture appelle ce soir à la prudence et invite la population à limiter ses déplacements tant que les opérations de sécurisation sont en cours.
Tempête #Goretti - Étretat et Fécamp— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 9, 2026
Les vents ont été particulièrement violents cette nuit à Étretat et Fécamp. Les dégâts sont notamment importants sur le casino d'Étretat. Des habitations ont été fragilisées et les galets de la plage projetés sur les voiries.
Sur place, aux… pic.twitter.com/5uZxgA35PB
