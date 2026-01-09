Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti en Seine-Maritime : de gros dégâts à Fécamp et Étretat


La tempête Goretti a frappé la Seine-Maritime avec une intensité exceptionnelle dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bilan fait état de centaines d’interventions et de dégâts matériels importants, notamment sur le littoral.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 18:27


Fécamp et Etretat ont été particulièrement touches par la violences des vents - Photo Préfecture 76/X
Conformément aux prévisions de Météo-France, l’épisode venteux a balayé l’ensemble du département, avec des rafales records relevées entre 1h et 3h30 du matin : jusqu’à 156 km/h au Havre, 154 km/h à Fécamp, 126 km/h à Dieppe et à Yvetot. Le vent faiblit progressivement, mais continue de souffler avec des rafales encore soutenues sur le littoral et dans les terres.

Des centaines d’interventions et un réseau routier perturbé

Les sapeurs-pompiers ont réalisé plus de 500 interventions, principalement pour des chutes d’arbres, des dégâts sur des habitations et des opérations d’assèchement liées à la submersion marine. Les forces de l’ordre ont, de leur côté, mené une cinquantaine d’interventions, notamment pour des obstacles sur la chaussée ou des déclenchements d’alarmes.

Près de 500 opérations de dégagement ont également été effectuées sur les routes départementales. En fin d’après-midi, 64 axes restaient coupés, dont 17 en raison de lignes électriques tombées au sol.

Fécamp et Étretat fortement touchées

Les communes d’Étretat et de Fécamp ont été particulièrement impactées par les vagues-submersion, avec d’importants dégâts matériels, des habitations fragilisées et des voiries encombrées de galets et de débris. Un dispositif d’appui psychologique a été mis en place à Étretat pour les habitants concernés. « Les dégâts sont notamment importants sur le casino d'Étretat », selon la préfecture..

La préfecture  appelle ce soir à la prudence et invite la population à limiter ses déplacements tant que les opérations de sécurisation sont en cours.
 





