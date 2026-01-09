Tempête Goretti en Seine-Maritime : de gros dégâts à Fécamp et Étretat

Les communes d’Étretat et de Fécamp ont été particulièrement impactées par les vagues-submersion, avec d’importants dégâts matériels, des habitations fragilisées et des voiries encombrées de galets et de débris. Un dispositif d’appui psychologique a été mis en place à Étretat pour les habitants concernés. « Les dégâts sont notamment importants sur le casino d'Étretat », selon la préfecture..



La préfecture appelle ce soir à la prudence et invite la population à limiter ses déplacements tant que les opérations de sécurisation sont en cours.

