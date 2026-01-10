Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h

En Seine-Maritime, le nombre de foyers privés d’électricité s’élève à 7 000 ce samedi soir à 21 heures, selon la préfecture. Il était autour de 15 000 à la mi-journée.



« Les équipes d’ENEDIS sont pleinement mobilisées et missionnent des techniciens d’intervention rapide venus de toute la France vers les régions les plus impactées jusqu’au retour à la normale », indique le communiqué de la préfecture ce soir.



Face à une situation d’urgence, le centre d’appel de dépannage d’ENEDIS est joignable 24/24 (dimanche compris)sur le 09 726 750 76.