Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h

« Les équipes d’ENEDIS sont pleinement mobilisées et missionnent des techniciens d’intervention rapide venus de toute la France vers les régions les plus impactées jusqu’au retour à la normale », indique le communiqué de la préfecture ce soir.
Face à une situation d’urgence, le centre d’appel de dépannage d’ENEDIS est joignable 24/24 (dimanche compris)sur le 09 726 750 76.
🚨Goretti : combien de temps peut durer une coupure de courant après la tempête?— Enedis (@enedis) January 9, 2026
3000 techniciens Enedis et prestataires sont mobilisés sur les zones impactées.
Nous sommes conscients des difficultés que cela entraîne chez vous. Objectif: rétablir au + vite et en toute sécurité pic.twitter.com/spbazAxnpx
